LA FESTA LITURGICA IN ONORE DI DIO PADRE IL 7 AGOSTO.

Nel messaggio dettato a Madre Eugenia il Padre chiede l'istituzione di una festa in Suo onore:"Desidero che un giorno, o almeno una domenica, sia consacrato ad onorarmi in modo tutto particolare sotto il nome di Padre dell'umanità intera. Vorrei per questa festa una Messa ed un ufficio propri. Non è difficile trovare i testi nella Sacra Scittura. Se preferite rendermi questo culto speciale una domenica, io scelgo la prima domenica di agosto; se prendete un giorno della settimana, preferisco che sia sempre il 7 di questo mese."Riiteniamo opportuno evidenziare quanto hanno scritto a riguardo S.E. Mons. Caillot, il Vescovo di Grenoble che istituì l'inchiesta canonica in merito a Madre Eugenia ed al Messaggio del Padre da lei ricevuto;; il suo Vicario Mons. Guery membro della Commissione teologica che esaminò la Madre Eugenia;