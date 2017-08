El Papa Francisco y su "gesto satánico"

La mano cornuta no debe ser confundida con el símbolo “te amo” utilizado en el lenguaje de señas estadounidense, que se lleva a cabo extendiendo el dedo pulgar, o con la señal de shaka utilizado en Hawái, que se hace extendiendo solamente el pulgar y el meñique. El gesto con el índice estirado (señas para “amor” o “te amo") ha sido usado por, entre otros, el artista de funk George Clinton en su época con Parliament-Funkadelic y se puede ver en los dibujos en la portada de los discos “Uncle Jam Wants You” de Funkadelic y “Gloryhallastoopid” de Parliament.

He visto que comienzan a aparecer en páginas de apologética protestante, y también en las redes sociales como Youtube, Facebook, etc. acusaciones al Papa Francisco por haber usado un gesto satánico en su viaje a las Filipinas, tal como se muestra en las fotografías.Quienes sostienen esta acusación afirman que el Papa hace allí el gesto de la mano cornuta, que suelen ser común en ambientes de rock tipo heavy metal.Pero lo cierto es que no es el mismo gesto. Para quienes no lo saben, el gesto de la mano cornuta (o cornuda, como se le suele llamar) no se extiende el pulgar, como si se hace con el bien conocido gesto “te amo” en el lenguaje de señas estadounidense. De hecho, puede observrse en el vídeo donde está grabado el acto (minuto 02:30:01) como el arzobispo de Tangle enseña al Papa el gesto para dirigirse a un conjunto de sordomudos.Demás está decir que aquellos que lanzaron esta acusación ligeramente hubieran podido averiguarlo con una rápida búsqueda en la Wikipedia, que es una enciclopedia gratuita:Fuente: Artículo “Mano cornuta” - Wikipedia Aprovecho de recordarle a los amigos protestantes que han echado mano de esta acusación o han contribuido a difundirla, que la calumnia es pecado, y el fin no justifica los medios, y eso incluye servirse de la mentira para llevar agua a su propio molino. Además, ese tipo de apologética mediocre sólo consigue dejarles mál parados.