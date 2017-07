Erstmals: Deutschsprachige Diözese nimmt an Homosexuellen-Marsch teil

Zum ersten Mal hat eine deutschsprachige Diözese offiziell an einem homosexualistischen Event teilgenommen. Am 1. Juli sandte die Diözese Feldkirch in Westösterreich ihre beiden Vertreter Diakon Johannes Heil und den Laienangestellten Edgar Ferchl-Blum zu einem Marsch der Homosexuellen in Bregenz. Ferchl-Blum leitet das Ehe- und Familienzentrum der Diözese. Die diözesanen Vertreter trugen Banner und Flaggen mit dem Slogan „Regenbogenpastoral“. Diakon Heil hielt bei der Veranstaltung eine Ansprache. Die Diözese Feldkirch wird von Bischof Benno Elbs geleitet.