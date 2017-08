Libero

Etatore Gotti Tedeschi, ancien président de la Banque du Vatican, a été interrogé par le journal italiensur l'état actuel de l'Église catholique par rapport à celui du pontificat de Benoît XVI, qui avait déclaré que "avant d'affirmer le droit d'émigrer, nous devons assurer le droit de ne pas émigrer. "La réponse de Gotti : 'Il vaut mieux que je ne réponde pas à cette question, je risquerais d'être "excommunié"..." Benoît XVI nous manque tellement, comme jamais auparavant ! La migration est de plus en plus palpable, avant tout pour pour "aider" notre pays [l'Italie], où réside la plus haute autorité morale dans le monde, à changer et à s'ouvrir au "multiculturalisme" orienté vers le syncrétisme religieux, nécessaire pour empêcher les "guerres religieuses". Je crains que malheureusement nous ne soyons plus capables de remettre la moindre chose en question."