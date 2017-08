Desviaciones doctrinales del presunto exorcista y enfermizo narcisista "padre" Cucurrul.

veamos si este sacerdote tiene la altura intelectual de la que presume al decir:"Mirad, no voy a analizar, una a una, las afirmaciones de este viejecito (Galat), porque el valor intelectual de su discurso es nulo. Como no tienen ningún peso teológico sus largos e inacabables discursos no voy a perder mi valioso tiempo."Esta compilación fue rescatada de un tal Vicentico, con el que no he podido contactar, pero está llena de pruebas sólidas y documentales, esta espigada de sus comentarios en el blog (los que no fueron borrados, Vicentico era muy activo y algo dejó). Así que si alguien quiere compartir algo, que sea a nombre de Vicentico, no mío.1º LA DOCTRINA DE LOS FANTASMASEsta doctrina señala que hay un cuarto lugar en la escatología; según la doctrina católica hay 2 lugares definitivos al morir: cielo e infierno, y uno transitorio para los salvados; el purgatorio, para purificación.A estos 3 lugares Fortea añade un cuarto lugar: el lugar de las almas errantes, que yo llamo; el mundo de los fantasmas. Son almas de humanos que han muerto, pero todavía no han sido juzgados, pueden todavía salvarse o condenarse.Según su tratado de las almas errantes pag 106-107“Ahora tengo la certeza de que esas almas tristítisimas, errantes, vagan por nuestro mundo y especialmente por determinados lugares como cementerios, iglesias, casas donde murieron, campos donde se suicidaron. Nos contemplan, pero no pueden decirnos nada, no pueden tocarnos, no pueden mover objetos. Son como niebla. Penan por sus culpas y TODAVÍA TIENEN TIEMPO DE ARREPENTIRSE, porque no rechazaron totalmente a Dios, porque sus faltas no fueron tan grandes como para que fueran arrojadas al infierno de inmediato.”¿cómo este narcisista Fortea llegó a esta conclusión?“estaba arrodillado en un reclinatorio orando ante el sagrario, media hora antes de celebrar la misa en mi parroquia... Y, en total silencio, sin mover mis labios, le dije a Jesús en el sagrario: Señor, de ahora en adelante, voy a rezar cada día por estas almas tan desgraciadas. Pero no me gustaría rezar tanto y descubrir un día que estoy equivocado y que tales almas no existen. Por favor, si me pudieras dar algún signo de que las almas perdidas existen y estoy en lo correcto. Entonces me callé interiormente, me quedé mirando al sagrario. Al cabo de unos segundos, sonaron dos golpes secos en la puerta de madera de la capilla, como si llamaran a la puerta. Golpes solemnes, impresionantes, daban la impresión de ser golpes de ultratumba… Por supuesto no había nadie...Ya de rodillas de nuevo, pensé: Entonces, ¿el Señor me ha escuchado? Sabía que me escuchaba, pero no esperaba una respuesta tan rápida, tan clara, a mi petición. Le aseguré a Dios que rezaría por esas almas cada día. ESTOY INTERNAMENTE seguro de que fue Él el que envió un alma. Llamó a la puerta, porque esas almas nos llaman para que oremos por ellas.”Esta herejía ha sido DESTRUIDA por la doctrina eclesiástica que señala que sólo hay cielo, purgatorio e infierno, y de que cuando uno muere INMEDIATAMENTE es juzgado, no hay almas errantes.Es de destacar el narcisismo de Fortea, escucha unos golpes a la puerta y ya piensa que Cristo es quien ha escuchado su llamado, cuando pudo haber sido un demonio.2º ERRORES Y AFIRMACIONES TEMERARIAS DE SU LIBRO “MANZANAS DE GOMORRA”:A: pag 76-77: GRAVÍSIMO ERROR SOBRE LA VIRTUD TEOLOGAL DE LA ESPERANZA:“Desde luego amenazar con el infierno, con un Dios airado, habría sido lo peor que un buen padre espiritual hubiera podido hacer con estos atribulados hijos. ¿Que mis palabras quizá a algunos les llevó a abandonarse a la lujuria? Quizá. Pero peor hubiera sido conducirles a la desesperación.”Aquí Fortea confunde la virtud teologal de la Esperanza con su vicio, la desesperanza. La desesperanza es abandonarse en el pecado por no tener ya esperanza en que Dios dé fuerzas para luchar, es decir, “abandonarse a la lujuria”. Que un sacerdote cometa este error es pasmoso.B: pag 80: Ante la grosera hipótesis de que el rey profeta David y Jonatán tuvieran una relación homosexual, Fortea concluye: “no pasaría nada si un personaje inspirado por Dios, un instrumento del Altísimo, pudiera haber tenido este tipo de relaciones”C: pag 66 y ss: GRAVÍSIMO DESCONOCIMIENTO DE LA BIBLIA: “¿por qué Jesús no dijo ni una palabra sobre la homosexualidad en el Evangelio?” y de ahí divagaciones y divagaciones.Esta inopia de Fortea es destruida por el Apocalipsis, cuando Cristo dice (cap 22): “Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el Último, el Principio y el Fin. Afuera (de la Ciudad Santa) quedarán los PERROS, hechiceros, etc”D: en general, el libro gravita sobre la desvirtuación del dogma de la justificación; uno muere en pecado mortal y va al infierno, en cambio Fortea parece que quiere torcer el sentido, igual con la doctrina de los fantasmas; si uno muere en pecado mortal pero no es malo, malo, todavía se puede salvar.3º DESCONOCIMIENTO DEL APOCALIPSIS:Dice Fortea en su blog: http://blogdelpadrefortea.blogspot.com.es/…/trabajando-en-m… “En estos días he leído, releído, estudiado y meditado el Apocalipsis. O mejor dicho, la gran confrontación entre los dos carneros, el de oriente y occidente.”El problema es que ese enfrentamiento no está en el Apocalipsis, está en el Libro de Daniel. Cómo es posible que haya escrito novelas sobre un libro que desconoce.4º Para Fortea la condenación afecta a quien le cae mal, a quien le cae bien no:afirma en su blog, en los comentarios“tengo confianza (no seguridad absoluta) de que Lefevbre y Lutero ahora charlan de muchas cosas en el cielo como buenos amigos.”En cambio, los que se oponen a Francisco van al infierno, según se deduce de su post “Jesús y el vaticano”, en que Fortea pone sus palabras en la boca de Jesús y condena a los que critican a Francisco5º https://www.youtube.com/watch?v=Wupo15SDtXs en este video explica su “oración en lenguas”. Así como los satánicos invocan al diablo y el diablo hace “cosas extrañas”, así Fortea y sus seguidores invocan al Espíritu Santo ya que tiene derecho a hacer “cosas extrañas”. Este narcisista se piensa que por algún motivo el Espíritu santo va a “poseerlo” (análogamente a lo que hace el diablo con los satanistas), para cantar OREO OREOOOO: https://www.youtube.com/watch?v=_aSwPID5AZA&t=174s 6º En su narración sobre el exorcismo de Marta, supuestamente la Virgen habla a través de la posesa, que actúa como médium de la Virgen. Esto es un disparate, ya que la Virgen Santísima tiene tal dignidad que no puede entrar en cuerpo manchado por el pecado, pero Fortea transcribe el supuesto “mensaje” de la Virgen, que tenía por cierto mucho de político. Está en un libro que no he encontrado en internet7º En otro libro, que no está en el internet, Fortea cuenta cómo para exorcizar a un niño, tuvo la “inspiración” de darle un “abrazo de amor”, lo cual es un extravío, ya que el amor divino no está relacionado con dar abrazos y mimos. No recuerdo si es el mismo que refiere el punto anterior, pero lo recuerdo bien por lo perplejo que me dejó.8º En su blog, normalmente, dice “san pablo hizo esto, san juan bautista hizo lo otro, Jesucristo dijo”, para justificar sus ideas y actuaciones. Por ejemplo, ha declarado que Maduro está maldito, lo cual es temerario, ya que mientras Maduro viva puede salvarse. www.aciprensa.com/…/padre-fortea-a-… Comentarios Marcia Fullard A mi particularmente me da no se,que verle la cara a este MASÓN. Carolina Quintero POR FAVOR NO CAER EN EN ESTAS FALFAS PUBLICACIONES Q SE HACEN ESTA PAGINA,,PORQUE LA IGLESIA CATOLICA TIENE MUCHOS ENEMIGOS,,,POR FAVOR SI ERES CATOLICO DEFIENDE TU FE Y AL PAPA,,NO PERMITAS Q HABLEN MAL DE NUESTROS SACERDOTES PORQUE ES COMO SI HABLARA... Ver más Diosdado Fernandez pero mujer, no seas fanática, aquí se están exponiendo los errores del sacerdote Fortea, con toda la documentación, a ver si yo tengo ahora la culpa de sus errores Diosdado Fernandez niega por ejemplo el dogma del juicio particular, diluye el dogma de la justificación, tiene una gran incultura bíblica, etc lo católico es denunciarlo. ¿o tú también piensas que Lutero está en el cielo, como piensa Fortea, mientras que los que contradicen a Francisco van al infierno, como piensa Fortea? Diosdado Fernandez pero vamos, ni que Fortea fuera el papa, es un sacerdote y punto, y si tiene errores se le denuncian, no tienes por qué ponerte histérica Carolina Quintero Mientras tú lo criticas,El papa ora por ti... Diosdado Fernandez Carolina Quintero pero mujer, yo no critico al papa, estoy criticando a Fortea, el tema del papa se lo dejo a los doctores como Galat u otros sabios. Esa tontería es como la de "tú no crees en Dios, pero Dios cree en ti"