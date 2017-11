Aleman: Muslim Tinawag na "Baboy" ang Pari sa Publiko - Walang Reaksyon

Isang Muslim ang ininsulto ang isang pari ng Werl, Artsidiyosesis ng Paderborn, Germany, sa checkout ng isang supermarket, ayon sa ulat na inilathala sa bulletin ng parokya.Ang pari ay nakadamit bilang pari, naghihintay sa pila ng isa sa mga cash register. Isang babaeng Muslim na may bandana sa buhok ang nasa harap niya. Pinuntahan siya ng asawa nito at sinigawan siya sa banyagang wika. Ipinapakita ng kanyang tono na nang-iinsulto siya.Hindi pinansin ng pari ang lalaki. Nang nagsimula itulak ang kanyang shopping cart mahinahon na sinabi ng pari "maaari kang magsalita ng Aleman sapagkat naiintindihan ko ang wikang ito". Sumagot ang lalaki sa Aleman, "Ikaw na hindi sumasampalataya!", "Ikaw na baboy!".Hindi nagkomento ang pari at kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag ng pulis. Ipinaalam sa kanya na ang mga pulis ay "walang kakayahan" sa mga ganitong bagay. Ang maraming tao na tumulong sa eksena ay nanatiling walang pakialam.