Kardinal Cupich erlaubt die Kommunion für aktive Homosexuelle

Am 17. Juli wurde Kardinal Blase Cupich von Chicago in der Fernsehsendung „City Club of Chicago“ gebeten, das Dekret von Bischof Thomas Paprocki von Springfield zu kommentieren, das Menschen in Homo-Pseudo-Ehen verbietet, die Kommunion zu empfangen.Cupich antwortete: „Wir wurden schon darüber gefragt und haben geantwortet, dass dies nicht unsere Vorgehensweise ist.“ Aus praktischen Gründen werde er die Vorgehensweise in anderen Diözesen nicht kommentieren.Gemäß der katholischen Lehre können Menschen, die im Stand schwerer Sünde leben, die Kommunion nicht empfangen, ohne vorher bereut und gebeichtet zu haben.