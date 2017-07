Un étrange timing

Juste au moment où Benoît XVI envoie au monde un message dérangeant, à l'occasion des funérailles du cardinal Meisner, on voit ressortir une vieille histoire impliquant son frère quand il dirigeait le Choeur des Regensburger Domspatzen (19/7/2017)

avaient été admis par l'évêque de Ratisbonne d'alors, le cardinal Gerhard Ludwig Müller, jusqu'au 1er Juillet dernier préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

team

sur cette histoire aussi, Müller avait été accusé de mauvaise gestion

One Peter Five

Is fecit cui prodest

Pour le pape émérite, une étrange coïncidence

Comme beaucoup, beaucoup d'autres, j'ai eu l'impression nette, en lisant cela, que l'ex pape tapait un message en Morse - peut-être subconsciemment, peut-être intentionnellement, mais néanmoins un message.

cela

je trouve extrêmement étrange que justement aujourd'hui - trois jours après que les commentaires de l'ex-pape aient commencé leur circulation virale sur Internet - un nouveau rapport a été publié concerna

Regensburger Domspatzen

timing

un ancien pape parle d'une manière que le monde interprète comme une critique d'un pontificat connu pour son style autocratique, dirigé par un pape connu comme quelqu'un qui conserve et règle ses comptes, et dans les trois jours, une nouvelle internationale impliquant son frère âgé dans un scandale d'abus sexuel fait les manchettes dans le monde entier.

>>> Tout le dossier sur le scandale de 2010 autour des affaires de pédophilie: benoit-et-moi.fr/2010-I/0455009d370f5b920.html >>> Plusieurs articles sont consacrés à la boue rejaillie à l'époque sur le frère du Pape, notamment celui d'Antonio Socci Mater EcclesiaeUn avertissement au Pape émérite?je trouve extrêmement étrange que justement aujourd'hui - trois jours après que les commentaires de l'ex-pape aient commencé leur circulation virale sur Internet - un nouveau rapport ait été publié concernant des abus présumés de membres du Regensburger Domspatzen, que Georg Ratzinger a dirigé pendant 30 ans.Ratisbonne: 547 enfants du Choeur du Dôme victimes d'abusJe ne crois pas vraiment en ce que les journalistes appellent les "hasards du calendrier". La gourmandise avec laquelle les médias les plus hostiles à l'Eglise - et d'autres, moins soupçonnables, mais seulement si l'on s'en tient à la surface des choses - se sont jetés sur l'information ne peut pas pas ne pas faire naître des soupçons.Hier soir, alertée par des lecteurs, j'ai parcouru internet, et j'ai eu effectivement la surprise (encore que le mot n'est pas vraiment approprié) de voir que l'information faisait la une de Vatican Insider , voix officieuse de Sainte Marthe.Dans l'article sibyllin de Salvatore Cernizio, on peut lire par ailleurs:En 2010, les abus dans le chœur, par ailleurs accusé par Marie Collins, membre démissionnaire de la Commission pontificale pour la protection des enfants et elle-même victime d'abus dans le passé, d'avoir fait peu pour lutter contre la pédophilie au Vatican [qu'est-ce que cela vient faire ici?!!!], et même, d'avoir parfois entravé le travail du(sic!) mis en place par le pape François. Et, bien qu'il y a sept ans, il eût admis publiquement des crimes.L'art de faire d'une pierre deux coups....!* * *Sur, tout en restant allusif comme il se doit, Steve Skojec n'en donne pas moins les clés nécessaires pour comprendre la dernière manipulation médiatique de grande ampleur visant à discréditer Benoît XVI à travers ce qu'il a de plus cher au monde.Steve Skojec18 juillet 2017Ma traduction* * *Malgré ce que certains pourraient dire, nous ne sommes pas dans le business du trafic de théories du complot.Néanmoins, permettez-moi d'aligner quelques éléments pour vous, et de voir si un tableau émerge.Samedi, le pape émérite Benoît XVI a envoyé un message qui a été lu aux funérailles du défunt cardinal Meisner. Il y a dit quelque chose qui a suscité beaucoup d'attention:Ce qui m'a particulièrement frappé dans les récentes conversations avec le défunt cardinal, c'est la sérénité, la joie intérieure et la confiance qu'il avait acquises. Nous savons que pour lui, voué avec passion au soin des âmes, il était difficile de quitter son office, et justement en un moment où l'Église a besoin de pasteurs qui savent résister à la dictature de l'esprit du temps ("Zeitgeistes"), et vivre et penser avec décision en conformité avec leur foi.Mais j'ai été encore plus ému par le fait que, dans la dernière période de sa vie, il ait appris à prendre les choses plus sereinement et qu'il vive de plus en plus dans la conviction profonde que le Seigneur n'abandonne jamais son Eglise, même si [parfois] la barque s'est remplie presque au point de chavirer.Plusieurs Allemands ont depuis lors souligné que la dernière phrase était légèrement plus conditionnelle que notre traduction [et d'autres détails liés à cette traduction]. Mais je trouve que c'est une distinction, sans être une différence.Quand je l'ai lu, ma première pensée a été: «Là, il parle de lui-même. Qu'il se considère lui aussi comme "un berger et un pasteur passionné et qui a eu du mal à quitter son office" mais qui "prend les choses plus sereinement et vit de plus en plus dans la conviction profonde que le Seigneur n'abandonne jamais son Eglise"».Même si la barque semble être sur le point de couler.Que ce soit une auto-évaluation ou réellement une simple réflexion sur un ami défunt d'Allemagne, il est plus difficile de ne pas y lire une critique de la façon dont l'Église est dirigée aujourd'hui, que d'y lire exactement. Cette notion prend une signification plus profonde si on se rappelle qu'il a déclaré récemment aux cinq nouveaux cardinaux, de façon plutôt cryptique, qu' "à la fin, le Seigneur vaincra" Il n'est évidemment pas surprenant que tout le monde parle de ces commentaires. Et ce n'est donc pas une surprise que le secrétaire personnel de l'ex-pape, l'archevêque Georg Gänswein se soit mis en quatre pour démentir une telle interprétation des mots de Benoît «C'est absurde - a dit Mgr Georg Gänswein -, le pape émérite a été délibérément instrumentalisé; avec cette phrase, il ne faisait référence à rien de particulier, il parlait de la situation de l'Église d'aujourd'hui comme du passé, comme un bateau qui ne navigue pas dans des eaux calmes. François dit la même chose. Je comprends que cette image puisse donner lieu à des allusions ou des fausses impressions, mais derrière ces mots, il n'y a pas aucune attaque»Gänswein a également rejeté les affirmations selon lesquelles le pape emérite n'aurait pas écrit le message. Il «a écrit le message seul», a dit Gänswein, de la première à la dernière lettre de sa main, et personne ne l'a aidé».Mais clairement, l'impression que sa déclaration a donnée était presque universelle. Beaucoup, beaucoup de catholiques ont vu les commentaires comme un coup de semonce. Comme un homme forcé à une position de compromis, qui mourait d'envie de transmettre que les choses dans l'Église ne vont pas aussi bien, selon lui, que l'impression publique qu'il en donnait.C'est peut-être la raison pour laquellent des abus présumés de membres du, que Georg Ratzinger, le frère aîné de l'ancien pape, âgé de 93 ans, a dirigé pendant 30 ans. Le rapport publié en 2016 faisait état de 231 victimes; le nouveau parle d'au moins 547 victimes. Les premières allégations d'abus ont fait surface en 2010.Bien sûr, il est probable que c'est juste une coïncidence. Il est clair que l'enquête est en cours depuis une bonne décennie. Peut-être que ce nouveau rapport devait dès le début sortir cette semaine. Mais leest certainement intéressant:Si personne n'utilise cela comme un levier pour faire pression sur l'ex-pape afin qu'il garde le silence, alors les hasards sont tout simplement fascinants. Faites-en ce que vous voulez.