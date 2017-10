Kardinal Müller: "Posible" ang Komunyon Para sa mga Nangangalunya

Nagsisi si Kardinal Gerhard Müller sa kanyang paunang salita sa bagong libro ni Rocco Buttiglione sa Amoris Laetitia ang "mapait na kontrobersiyal" na pinukaw ng dokumentong ito. Si Buttiglione ay isang pilosopo at Italyanong pulitiko.Sinuportahan ni Müller ang sinabi ni Buttiglione na ang Amoris Laetitia ay maaaring ipaliwanag ayon sa doktrina ng Katoliko at dinistansya ang sarili mula sa pilosopong si Josef Seifert at mula sa “Filial Correction” na parehong nagpakita ng erehe na nasa Amoris Laetitia.Inamin ng kardinal na ang Banal na Komunyon ay maaari lamang tanggapin ng makasalanan na nagsisi at may intensyon na itigil na ang paggawa ng kasalanang kaniyang ikinumpisal.Ngunit sinabi niya na ang bigamist ay maaaring tumanggap ng Banal na Komunyon, halimbawa sa kaso ng Katoliko, nabubuhay sa ikalawang pagsasama, na nakaranas ng pagkumberte sa wastong edad at kinonsidera ang kanyang unang kasal na walang bisa bagaman hindi ito mapapatunayan ng kanonikal.Sa kanyang sinabi sinalungat ni Müller ang Bagong Tipan at ang Konseho ng Trent na kumokondena sa mga erehe na ang tao ay maaaring humusga base sa sarili niyang konsensya at ng walang awtoridad sa simbahan sa bisa ng kanyang kasal.