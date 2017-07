di Don Marcello Stanzione . Oltre 20.00 firme erano state raccolte per impedire i tre concerti di Marilyn Manson in Italia in questa estate 2017. Manson è certamente un “cattivo maestro” per eccellenza per numerose masse di giovani. Infatti egli è l’artista del paradosso e della trasgressione, e tutti sanno che il cantante americano, che si dichiara favorevole alla legalizzazione …