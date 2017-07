8. RECONNAISSANCE & PREMIER MIRACLE

/

Les TROIS AVE MARIA du matin & du soir : montfortajpm.blogspot.ro/p/blog-page.html

De Canonisatione Sanctorum

« ...à l’égard de tous ceux qui portent l’habit de Marie, cette Mère charitable n’a point mis de bornes à leur espérance ; la promesse qu’elle a faite de les protéger ne renferme aucune condition : Elle s’est engagée à ne pas permettre qu’ils soient jamais livrés à Satan ; c’est-à-dire qu’elle leur donne, pour leur salut, toutes les assurances qu’on peut avoir dans cette vie que, s’ils persévèrent dans son service, ils persévèreront infailliblement dans la grâce. »

immédiatement après

Scapulaire

constamment jusqu’à la mort

PAS UN SCAPULAIRE NE SE VERRA EN ENFER

Suite de :

TOTALITÉ du LIVRET

"HISTOIRES et RÉCITS sur le Saint SCAPULAIRE de NOTRE-DAME du MONT-CARMEL (1895)" ici : montfortajpm.blogspot.fr/…/histoires-et-re…

De Marie, voulez-vous revêtir

Les incomparables Livrées ?

Voici donc, pour vous faire plaisir

Où vous pourrez les trouver :

(LITANIES du Bx Claude de la Colombière attribuées à Sainte Marguerite-Marie + Cantiques, ici :

)

Benoît XIV, dans son ouvrage :, reconnaît la vérité de l’Apparition de la Très Sainte Vierge à saint Simon Stock. Appuyés sur cette autorité suprême, nous dirons donc avec le Vénérable P. de la Colombière :Le premier miracle opéré depuis l’Apparition de Marie fut le prodigieux changement survenu,, dans l’Ordre des Carmes. Les Carmels d’Occident pouvaient à peine se soutenir ; les puissances tant séculières que religieuses parlaient de supprimer l’Ordre ; à peine le bruit de l’Apparition s’est-il répandu qu’on s’empressa de s’affilier à la Confraternité du Carmel.Le Saint-Siège autorisa pour les fidèles le petit habit, le, fac-simile de l’habit que portent les religieux. Aussitôt, Papes, rois, princes, évêques, soldats, enfants et vieillards, riches et pauvres, tous se déclarent hautement Enfants de Marie ; depuis il n’est presque pas de fidèles qui n’aient reçu le Scapulaire. Heureux ceux qui l’ont porté avec foi et; car