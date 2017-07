Si Profila una Crisi Demografica Mondiale

L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulle prospettive della popolazione mondiale mostra che la popolazione mondiale sta per crollare. Nella metà dei paesi del mondo il tasso di riproduzione è già al di sotto dei due bambini per donna. Il tasso di fertilità sta scendendo in Africa.L'ONU prevede che l'Europa perda 90 milioni di persone entro il 2100. Più della popolazione della Germania, la nazione più grande d'Europa.