Geheimniskrämerei ist zu Ende: Papst Franziskus hat Kommission zu „Humanae vitae“ eingesetzt – Mit welchem Auftrag?

Nach zweieinhalb Monaten Gerüchte und Dementis folgte die offizielle Bestätigung: Papst Franziskus hat eine Kommission zur Enzyklika Humanae vitae eingesetzt.(Rom) Nun ist es offiziell: Auch die Enzyklikakommt unter das Fallbeil der neuen „Unterscheidung“. Mitte Mai kamen durch den Vatikanisten Marco Tosatti erste Gerüchte auf, Papst Franziskus habe eine „Geheimkommission“ zur Revision voneingesetzt. Die Enzyklika von Paul VI. aus dem symbolträchtigen Jahr 1968 steht für einen Bruch, der von progressiven Kirchenteilen vollzogen und bis heute nicht überwunden wurde. Im deutschen Sprachraum stellten sich alle Bischofskonferenzen gegen die Enzyklika.Paul VI., der Ungehorsam der deutschen Bischöfe und Papst FranziskusPaul VI. hatte mit ihr auf die, die sich ausbreitende Verhütungsmentalität und die Bestrebungen zur Legalisierung der Abtreibung reagiert.Die PilleSeit der Wahl von Papst Franziskus drängen dieselben Kirchenkreise auf eine Überwindung des Bruches, allerdings andersrum. Die Position der „deutschen Rebellen“, soll zur Lehre für die ganze Weltkirche werden.Franziskus selbst sandte in den vergangenen Jahren ambivalente Signale aus: einerseits lobte er geradezu überschwenglich die „Genialität“ der Enzyklika, andererseits lobte er ebenso überschwenglich den deutschen Moraltheologen Bernhard Häring, der einer der radikalsten Gegner vonwar und dessen Linie unter den Bischöfen des deutschen Sprachraumes tonangebend war.Mitte Juni wurden die Stimmen lauter, die schwerwiegende Machenschaften hinter den vatikanischen Mauern am Werk sahen. Der römische Historiker Roberto de Mattei schlug am 14. Juni mit dem Aufsatz „ Der Plan zur ‚Neuinterpretation‘ von Humanae vitae “ Alarm.Die Stimmen waren laut genug, um das päpstliche Umfeld auf den Plan zu rufen. Kurienerzbischof Vincenzo Paglia, seit Sommer 2016 Präsident derund Großkanzler dessowie vormaliger „Familienminister“ des Vatikans, thematisch also mitbefaßt, eilte am 16. Juni vor die Mikrophone, um zu dementieren. Nein, es gebe „keine Neuinterpretation von Humanae vitae“, ließ Paglia wissen. Der Zusatz, eine Kommission gebe es allerdings irgendwie schon, wurde schludrig nachgeschoben und ging – was wohl beabsichtigt war – völlig unter.Paglias Dementi: „Rein gar nichts“Sein Dementi ähnelte einer Verbalakrobatik, die bestätigen zu schien, was sie dementierte. Paglia ließ am vergangenen 13. Juni von Papst Franziskus umstrittene Personen zu Mitgliedern der Akademie für das Leben ernennen, darunter solche, die in Sachen Lebensrecht, Abtreibung und Euthanasie keine eindeutige Haltung haben.De Mattei war sehr konkret geworden. Er veröffentlichte die Namen der Mitglieder der „Geheimkommission“. Als Koordinator nannte er Msgr. Gilfredo Marengo, Dozent für Theologische Anthropologie. Über ihn schrieb de Mattei:„Msgr. Gilfredo Marengo, der Prälat, dem Papst Franziskus die Aufgabe anvertraut hat,noch einmal zu lesen, gehört hingegen jener Kategorie von Prälaten an, die überzeugt ist, auch das Unvereinbare vereinen zu können.“Paglias DementisKurienerzbischof Paglia, Angehöriger der, war in der Vergangenheit durch ein „homoerotisches“ Jüngstes Gericht in seiner ehemaligen Bischofskirche von Terni und mit homophilen Aussagen aufgefallen sowie durch polemische Angriffe gegen die vier Kardinäle, die Franziskus(Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreibenvorgelebt haben. Am vergangenen 4. Juli gab Paglia dem Journalisten Luciano Moia vom, der Tageszeitung der, ein Interview. Die Zeitung, die unter der Aufsicht des Papst-Vertrauten Nunzio Galantino steht, seines Zeichens Generalsekretär der Italienischen Bischofskonferenz, engagiert sich besonders aktiv an der „Neuausrichtung“ der katholischen Morallehre im Sinne vonMoia, begeisterter Anhänger von, fragte Paglia zu „Medienmanipulationen“, mit denen behauptet werde, es gebe „eine Geheimkommission für die ‚Revision‘ von Humanae vitae“. Moia zitierte die von de Mattei genannten Namen von Kommissionsmitgliedern mit der Frage: „Ist an all dem etwas Wahres dran?“„Rein gar nichts“, war die Antwort Paglias, der sofort hinzufügte: „es ist eine geeignete Zeit, damit die Kirche allen hilft die Kraft der Generalität neu zu erfinden, während die Welt Sterilität riskiert.“Die Bestätigung oder das Dementi des Dementi20 Tage später folgte am 25. Juli die Überraschung. Msgr. Gilfredo Marengo, der von „Medienmanipulateuren“, so Moia, als Koordinator der Geheimkommission benannt wurde, gab ein Interview . Und siehe da: Marengo erklärte plötzlich, laut und deutlich, daß es eine „Forschungsgruppe zur Enzyklika“gibt, und zwar „mit Blick auf den 50. Jahrestag“ derselben. Marengo nannte als weitere Mitglieder der „Forschungsgruppe“ genau die von de Mattei und anderen „Manipulateuren“ aufgelisteten Namen: Msgr. Pierangelo Sequeri, Philippe Chenaux und Angelo Maffeis.Sequeri ist der neue Direktor des, dessen Großkanzler Paglia ist. Marengo gehört zum Lehrkörper des Instituts. Sollte Paglia am 4. Juli und am 16. Juni nichts davon gewußt haben? Wohl kaum, denn noch bevor die Namen der Kommissionsmitglieder genannt wurden, wurde Mitte Mai bereits Paglia mit der „Geheimkommission“ in Verbindung gebracht.Fakt ist, daß es seit vergangenem Dienstag nicht mehr ein Gerücht, sondern eine Tatsache ist, daß Papst Franziskus eine „Kommission“ oder „Studiengruppe“ oder „Forschungsgruppe“ zueingesetzt hat. Die Geheimnistuerei der vergangenen zweieinhalb Monate lasse nicht gerade Gutes ahnen, so Kritiker wie de Mattei.Konnte Paul VI. nicht die „ganze Unterscheidung zum Ausdruck bringen“?Gilfredo MarengoMarengo bestätigte, daß die Gruppe vor allem mit der Erforschung der Arbeit der seinerzeit von Paul VI. eingesetzten Studienkommission beauftragt ist. Paul VI. hatte die Studienkommission eingesetzt, um sich von ihr beraten zu lassen, nachdem die Anti-Baby-Pille (nomen est omen) auf den Markt gekommen war. Die Kommissionsmitglieder votierten am Ende mit überwältigender Mehrheit für eine Freigabe der Verhütung – zumindest in bestimmten Fällen. Paul VI. folgte dem Votum aber nicht und verurteilte indie künstliche Verhütung. Das ist einer der Gründe, weshalb die Enzyklika seither als „prophetisch“ bezeichnet wird. Der Papst hat gegen den Zeitgeist die Lehre der Kirche bekräftigt und bekam durch die spätere gesellschaftliche Entwicklung, Gesetzgebung und Forschung über das Frühstadium des Menschen recht.Marengo erklärte gegenüber, daß die Arbeit seiner Forschungsgruppe es „möglich macht, viele einseitige Lesarten des Textes beiseite zu legen“. Marengo sagte aber nicht, was für „einseitige Lesarten“ voner meinte.Die damalige Studienkommission, die von 1963 – 1966 arbeitete, so Marengo, sei nicht imstande gewesen, dem Papst jene Hilfe zu geben, „die ihm nützlich gewesen wäre“. So habe Paul VI. „fast allein neu beginnen“ müssen, und das unter „erschwerten“ Umständen, denn damals sei nicht nur die öffentliche Meinung in Befürworter und Gegner der Pille zerfallen, „sondern auch die Gemeinschaft der damaligen Theologen“.Lorenzo Bertocchi vonschrieb zu den Marengo-Worten:„Zwischen den Zeilen scheint durchzuklingen, als hätte der selige Paul VI., angesichts der Polarisierung und der Schwierigkeiten der Kommission, sich ein bißchen arrangieren müssen und sei daher nicht imstande gewesen, die ganze ‚Unterscheidung‘, die in der Frage notwendig gewesen wäre, zum Ausdruck zu bringen.“Marengo erwähnte mit keinem Wort, daß die Verurteilung der Verhütungspille durch Paul VI. in Kontinuität zur überlieferten Lehre der Kirche steht.Welchen Auftrag hat die von Papst Franziskus eingesetzte Forschungsgruppe also genau? Um eine Historikerkommission, soviel steht fest, handelt es sich ja nicht.Text: Giuseppe NardiBild: Ignatius Press/MiL/Il Timone (Screenshots)