Pagsulong: Haiti Pinagbawal ang Pekeng Kasal ng mga Homoseksuwal

Inaprubahan ng Senado ng Haiti noong unang araw ng Agosto ang panukalang batas na nagbabawal sa pekeng kasal ng mga homoseksuwal at pagpapakita ng suporta sa publiko para sa mga homoseksuwal na gawain. Ang batas ay naaprubahan sa 14-1 boto.Si Senador Carl Murat Cantave ang nagpasa ng batas ay sinabi na ito ay kailangan upang protektahan ang mga kabataan at mga pamilya mula sa imoralidad. "Ito ay para sa ating kultura", sinabi niya. "Ito ay para sa ating bansa".Ang panukalang batas ay maaari ding pumasa sa Haitian Chamber of Deputies.