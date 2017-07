Apat na Pari Kabilang sa Isang Aksidente sa Bundok

Apat na umaakyat ng bundok, lahat ay pari mula Slovakia, na may edad sa pagitan ng 35 at 50, ang kabilang sa isang aksidente sa bundok sa gawing Italya ng Mont Blanc noong ika-18 ng Hulyo, ayon sa ulat ng media. Sila ay nailigtas ng mga mountain rescuer ng Italya. Dalawa sa kanila ay nasa seryosong kondisyon. Maaaring sa kanilang pag-akyat ay bumigay ang angkla at nahulog sila ng mga 50 metro at bumagsak sa niyebe. Nangyari ang aksidente bandang 1:30 ng umaga. Natagpuan sila ng mga mountain rescuer sa bundok ng umaga.