La Consacrazione a Maria: il «segreto della pietra filosofale»

Note

Trattato della vera devozione alla Vergine Maria,

Uno dei più grandi profeti di Maria e spiriti veggenti che, nell’arco di questi duemila anni di Cristianesimo, hanno compreso e cantato il mistero di Maria, San Louis Marie Grignion de Montfort, nel suo(che potrebbe essere definito icasticamente l’«») scriveva: « Chi onora la propria madre – dice lo Spirito Santo – può essere paragonato a colui che tesoreggia. E cioè,diverrà ben presto ricchissimo, poiché colandrà radunando ogni giorno nuovi tesori: “Chi riverisce la madre, è come chi accumula” » (1).Il Montfort definisce la consacrazione a MariaIn questa espressione, al di là di qualche piccola conoscenza che il Santo poteva avere del mondo dell’alchimia, rinveniamo il lampo del genio e l’afflato del mistico. Perché, infatti, paragonare la consacrazione a Maria al «»? Per capire a cosa stava pensando san Luigi è necessario, innanzitutto, sapere cosa questa sia.La pietra filosofale, secondo la tradizione alchemica, sarebbe uncapace di risanare la corruzione della materia con tre proprietà straordinarie: a) fornire un elisir di lunga vita: costituendo infatti la panacea universale per qualsiasi malattia,i suoi felici possessori: b) trasmettere l’, ovvero la conoscenza assoluta del passato e del futuro, del bene e del male (motivo per cui è stata battezzata con l’appellativo di “filosofale”); c) conferire, infine, la capacità diLasciamo, al di là di fantomatiche leggende, il posto alla realtà. Che la Consacrazione è ilsignifica, fondamentalmente, tre cose:con allusione all’ « albero della vita » (cf Gen 2, 9) nel Paradiso dell’Eden il cui frutto dava all’uomo il potere di non morire. L’immortalità conseguente ad una vita di autentica consacrazione a Mariaproteggendo e scongiurando la morte dell’anima la cui vita è di continuo insidiata dal « pungiglione del peccato » (cf 1 Cor 15, 56) con cui egli miete vittime in tutto il mondo.: da un lato, per mezzo di essa, la Vergine Santa nutre i suoi consacrati col vero frutto dell’ « albero della scienza del bene e del male » (cf Gen 2, 9), ossia la Verità sul mistero di Dio, dell’uomo, del mondo, del bene e del male. Idel libro di cui si narra al capitolo 5 dell’Apocalisse sono infranti, dissigillati da questa buona Madre per i suoi consacrati che scandagliano le profondità di Dio. Assistiti da Maria giungeranno a una piena conoscenza dei misteri rivelati, del senso della loro vita e della storia, la cui penetrazione sarà tanto più profonda quanto più sincera e generosa sarà la donazione alla loro Sovrana e Mediatrice. Questa scienza che Maria concede ai suoi figli non è frutto di difficili studi teologici macosicché sappiano tenersi lontani da quei luoghi e da quelle persone che, apertamente o subdolamente, mettono a rischio la loro purezza di mente e di cuore e, di conseguenza, la salvezza eterna della loro anima immortale.Infineconferendo uno spirituale potere per cui il consacrato è abilitato a trasformare in oro ogni sua azione e arricchirà di meriti, di grazia e di gloria secondo una proporzione tale che lingua umana non può dire. E’ come unacheperché presentata all’Altissimo dalle mani immacolate di questa Santissima Madre.Se il « segreto » di questa « pietra filosofale » è così prezioso, come si può facilmente intuire, conviene davvero scoprirlo. Dio ha voluto attribuirgli uno speciale potere in questi ultimi tempi. In essi, davanti a un poderoso scatenamento degli imperi delle tenebre, conveniva che Egli offrisse all’umanità rimedi eccellenti e proporzionati alla necessità, perché si salvi da questa tempesta anticristica che percuote il mondo e la Chiesa.Nei prossimi articoli di questa rubrica proverò, allora, ad offrire una riflessione e una contestualizzazione in chiave profetica di questo meraviglioso segreto donato da Dio agli uomini come1) San Luigi M. Grignion de Monfort,§ 156.