Matapang na Pari ng Parokya at Duwag na Arsobispo

Si Marco di Just ay isang pinuno ng Scout sa parokya ng Staranzano, Italy, na nagkaroon ng pekeng homoseksuwal na kasal noong Hunyo. Bilang kapalit, ang pari ng parokya, na si Padre Francesco Fragiacomo, ay sumulat sa kanyang parish-bulletin na ang mga Kristiyano ay obligadong sumunod sa huwarang pamilya na itinuro ni Kristo at hiniling kay di Just na umalis sa kanyang puwesto.Tumanggi ang Scout troop na paalisin si di Just at ang paring katulong ni Padre Fragiacomo na si Padre Eugenio Biasiol, ang kapelyan ng pangkat, ay dumalo din sa pekeng-kasal.Sa wakas, pagkatapos ng matagal ng pananahimik, ang lokal na Arsobispong si Carlo Roberto Maria Redaelli ng Gorizia ay lumikha ng isang malabong mensahe na nagrerekomendang huwag magtiwala sa "Manichean at gawa nang batas" at sa halip ay sa "pang-unawa". Isang lokal na militanteng grupo ng mga homoseksuwal ang sumang-ayon sa kanya.Noong ika-17 ng Hulyo hiniling ni Padre Fragiacomo sa arsobispo na gumawa ng malinaw na pahayag, "Hindi ito hamon ngunit kinakailangan sa paglilinaw para sa ating serbisyo at komunyon", ipinaliwanag ni Fragiacomo.