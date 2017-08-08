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Бывший Папа, Бенедикт XVI все еще носит папское "Кольцо рыбака" с печатью

На одной из последних фотографий Бенедикта XVI, которому исполнилось 90 лет, бывший Папа все еще носит папское "Кольцо рыбака" с печатью. Начиная со средних веков, данное кольцо считается неотъемлемым атрибутом церемониальной одежды действующего папы, и должно быть уничтожено при помощи серебряного молота после смерти своего владельца.

В марте 2013 года, после отставки Бенедикта XVI, представитель Ватикана, Федерико Ломбарди, заявил о том, что кольцо не может использоваться в качестве печати из-за того, что его поверхность повреждена двумя глубокими разрезами.

Папа Франциск практически не надевает свое "Кольцо рыбака", предпочитая использовать свое епископальное кольцо из Аргентины.

#newsOndowpqgoi
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