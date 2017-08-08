Бывший Папа, Бенедикт XVI все еще носит папское "Кольцо рыбака" с печатью

"Кольцо рыбака"

На одной из последних фотографий Бенедикта XVI, которому исполнилось 90 лет, бывший Папа все еще носит папскоес печатью. Начиная со средних веков, данное кольцо считается неотъемлемым атрибутом церемониальной одежды действующего папы, и должно быть уничтожено при помощи серебряного молота после смерти своего владельца.В марте 2013 года, после отставки Бенедикта XVI, представитель Ватикана, Федерико Ломбарди, заявил о том, что кольцо не может использоваться в качестве печати из-за того, что его поверхность повреждена двумя глубокими разрезами.Папа Франциск практически не надевает свое "Кольцо рыбака", предпочитая использовать свое епископальное кольцо из Аргентины.