Papa Francesco sta "flirtando con il mondo"

La Fede Quotidiana

In una intervista conil 23 luglio, Marcello Pera, un filosofo ed ex presidente del senato italiano, ha rinnovato le sue critiche a papa Francesco : Ho molte riserve sulla sua interpretazione della dottrina Cattolica". A Pera sembra che Francesco vada "contro il diritto e la tradizione accettata e che stia flirtando con il mondo".Pera è convinto che Francesco segua una specie di "umanesimo filantropico" e che mostri verso l'invasione islamica dell'Europa "un atteggiamento di resa" che Pera vede in Francesco anche in ambito di dottrina Cattolica.