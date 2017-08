Franziskus ernennt neuen Rektor des niedergehenden Römischen Seminars

Seminario Romano

Seminario Romano

Pater Gabriele Faraghini, ein Mitglied der Ordensgemeinschaft „Kleine Brüder Jesu“ wurde zum neuen Rektor desernannt. In dem Seminar werden die künftigen Priester der Diözese Rom ausgebildet. Die liberalen Medien schreiben begeistert von „einer Entscheidung ohne Präzedenzfälle“ im Sinne der Armuts-Ideologie von Franziskus.Dasbefindet sich in einer Krise, weil es - wie alle Seminare, die von Liberalen geleitet werden – für junge Männer, die Priester werden wollen, nicht attraktiv ist. In diesem Jahr weihte Franziskus nur sechs Männer für die Diözese Rom zu Priestern. Von diesen waren drei aus der Ewigen Stadt. Im Jahr 2015 wurden nur drei Priester für die Diözese Rom geweiht. Sie hat über zwei Millionen Katholiken.