Recycling auf Niedersächsisch: Totenasche darf zum Diamanten verarbeitet werden

Im Bundesland Bremen darf die Asche der Toten seit zweieinhalb Jahren zum Beispiel im eigenen Garten verstreut werden – sofern die Toten es zuvor gewünscht haben und sofern diese und jene andere Voraussetzung erfüllt wurde. Im ersten Jahr – so die Münstersche Kirchenzeitung „Kirche und Leben“ hätten das 50 Personen in Anspruch genommen.Nun wollten die Niedersachsen dem Beispiel der fortschrittlichen Bremer gern folgen. Allerdings nicht mit dem Segen der katholischen Kirche. Die nahm sehr deutlich Stellung. Die evangelische Kirche schloss sich dieser Stellungnahme genauso deutlich an – und: Im neuen (rot-grünen) Gesetzesentwurf ist das Verstreuen der Asche der Toten nicht mehr vorgesehen.So weit, so gut. Prima, dass Kirche sich wehrt. Ein Erfolg, so möchte man denken. Kommt aber beim Googeln dahinter, dass das alles nur ein Teilerfolg ist. Und am Ende bleibt die Frage, wessen Teilerfolg am größten und am grundlegendsten ist.Denn es gab bei der niedersächsischen Gesetzgeberei selbstverständlich noch Hintertüren, Vordertüren, Seiten- und Nebenausgänge, die allein durch den Protest der Kirchen nicht zu sichern waren. Und es gibt noch den Weg in den Weltraum. Kurz: Sechs Gramm der Asche eines verstorbenen Niedersachsen dürfen nun ins Weltall katapultiert werden. Ebenfalls kleine, abgezweigte Mengen der Verstorbenen-Asche darf in Kapseln, Ampullen oder Schmuckstücken mit nach Hause genommen werden – oder gar am Hals getragen. Der Rest der Asche wird nach Standardverfahren beerdigt. Ziel des Ganzen: Neue Bestattungsformen sollen entwickelt werden – so wie es dem sich ändernden Bedarf der Bürger entspräche. Apropos Schmuck: Man darf jetzt in Niedersachsen auch aus der Asche seines Geliebten einen Diamanten fertigen lassen.Aber freier geworden ist Niedersachsen durch die neue Regelung nur bedingt. Denn Grenzen gibt es überall: So wurden die Regelungen für die Seebestattung verschärft. Die Urne muss nun – und das ist kein Witz – biologisch abbaubar sein. Auch für die klassische Beerdigung auf dem Friedhof gibt es neue Bedingungen: Der Grabstein des Toten darf nicht durch ausbeuterische Kinderarbeit gefertigt sein. Wer das feststellt – und wer einen Siegelabdruck „hergestellt ohne ausbeuterische Kinderarbeit“ auf die Rückseite des Grabsteins gravieren darf, scheint aber bislang weder besprochen, noch beschlossen worden zu sein.Gut, dass die letzten Dinge jetzt endlich zeitgemäßer geregelt sind, oder? Den Niedersachsen werden wir schon noch folgen sollen.