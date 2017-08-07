Храбрый приходской священник и трусливый архиепископ

В июне этого года руководитель скаутского движения в церковном приходе коммуны Старанцано, Марко Ди Джуст, вступил в однополый псевдобрак со своим партнером. После этого, приходской священник, о. Франческо Фрагиакомо, написал в своем вестнике о том, что все христиане обязаны придерживаться классических семейных ценностей, проповедуемых Христом, и попросил Ди Джуста покинуть свой пост.Представители скаутов отказались отпускать своего руководителя, при этом помощник отца Фрагиакомо, святой отец Эудженио Биасйоль, который является капелланом скаутского движения, также присутствовал на церемонии "бракосочетания".Наконец, после продолжительного затишья, местный архиепископ Карло Роберто Мария Редаелли из Гориции выступил с пространным заявлением о том, что людям не стоит придерживаться "манихейских и сиюминутных законов", порекомендовав им проявлять "проницательность". Представители местного воинственного движения гомосексуалистов активно поддержали его.17 июля о. Фрагиакомо обратился к своему архиепископу с просьбой выражаться более четко. "Нам нужны не провокации, а понятные и однозначные заявления, которые пойдут на пользу нашей службе и церковной общине," - добавил Фрагиакомо.