Зарплаты немецкого духовенства - "бедная церковь" Франциска зарабатывает море денег

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Лживое новостное изданиеиз Германии, опубликовало информацию о заработках немецких священников и епископов в день всех святых.Приходский священник в Баварии, прослуживший в церкви девять лет, получает 4400 долларов США в месяц. Такой же священник в Кёльне - от 3600 до 5000, в то время как помощник священника получает от 3500 до 5000 долларов США. Кроме того, священники получают бесплатное жилье, или ежемесячную доплату в размере 900 долларов США.Епископы Германии получают от 10 500 до 15 000 долларов США в месяц. Стоит отметить, что немецкое духовенство считается наиболее приближенным к "бедной церкви" Папы Франциска.