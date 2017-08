"Que conste, los cismáticos son ellos... [Un café con Galát] / Vídeo

VER VIDEO: "Que conste, los cismáticos son ellos... [Un café con Galát] : https://goo.gl/d3iZzU Mas en tu canal: Fiel A Cristo / Youtube. "Nosotros no queremos una Iglesia que se adapte al mundo... Queremos una Iglesia capaz de adaptar el mundo a Ella, porque si no es así; seguro no es de Cristo". https://goo.gl/9oVfXE --------------------------------------------------------------------------Si hermanos/as, comprendo perfectamente a Un Café Con Galát. Pues yo tambien he sufrido directamente el tipico insulto neocón de: Eres un cismático!! Fanático!! Fariseo!! y blaaa bla, bla... Hoy dia doy gracias a Dios por ser un fanático de la defensa de Cristo y su Iglesia. Lo prefiero a ser un tibio (ni frio ni caliente) o a ser un cobarde de los de LA FALSA PRUDENCIA. Dios les bendiga. Y siempre defiendan a su Iglesia que es defender a Cristo. Nunca se arrepientan de ello y que nadie les pare. El Espiritu Santo les asiste.-------------------------------------------------------------------------