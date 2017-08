Paggiba sa Pader ng Liberal - ni Padre Reto Nay

Sa homiliya para sa piyesta ni San Ignatius de Loyola sa Romanong Chiesa del Gesù, si Padre Arturo Sosa, ang Superior General ng Society of Jesus, ay nagsalita tungkol sa "pagkakaisa ng isip" na ayon sa kanya "hindi ibig sabihin ay pagbabahagi ng ideolohiya, isang medyo naiibang pag-iisip, sa palibot kung saan pinapataas natin ang pader upang mahanap ang maling pagkakakilanlan na nagbibigay ng muling pagtitiwala sa atin."Umasa tayo na isa itong pagbanat sa mga makipot ang isip na liberal na ideolohiya na halos magkakaparehong pumasok sa Society of Jesus at pinipilay ang mga apostoles nito.Sa kasamaang-palad ang ideolohiyangito ay naging "isang kakaibang pag-iisip" sa mga Hesuita na lumilikha ng "maling pagkakakilanlan" at sobrang liit lang ang magagawa para sa Society of Jesus na itinayo ni Saint Ignatius.