Impossible de distinguer les propos du Vatican de ceux du Planning Familial ou des activistes homosexuels

thecatholicthing.org

Le père Antonio Spadaro, porte-parole du Pape François, crée la polémique dans un article fort remarqué deen critiquant "le fondamentalisme évangélique et l'intégralisme catholique aux États-Unis".est corrigée par le Saint Siège avant sa publication.Le journaliste Robert Royal écrit surque la peur principale exprimée par l'article est que "la collaboration entre les catholiques et les évangéliques dans la guerre culturelle est en fait une tentative d'établir une théocracie en Amérique".Il commente en ces termes : "C'est le genre d'accusation porté par [le réseau d'avortement] le Planning Familial, les groupes d'activistes gay ou des universitaires marginaux. Pas par le Vatican."Royal est d'accord quant au fait "qu'un genre de théocracie est en train d'émerger aux États-Unis", "la théocratie de l'absolutisme sexuel qui ne tolère aucun pluralisme et aucune dissidence".