Thầy tu Dòng Tên phát ngôn như một Nhà hoạt động đồng tính

"Gần như khó phân biệt các thầy tu Dòng Tên hiện đại và các nhà hoạt động LGBT", một người dùng Twitter "theo chủ nghĩa Công giáo cực đoan" đã viết khi so sánh các trích dẫn từ Nhà hoạt động đồng tính DaShanne Stokes và cha xứ Dòng Tên James Martin.Stokes đã nói trên website của ông: "Tự do tôn giáo là gì khi chúng ta lấy nó để bao che cho sự thù địch và đặc quyền?"Martin đã tweet vào ngày 27 tháng 07: "'Tự do tôn giáo' không nên, và không thể trở thành mặt nạ che giấu của thành kiến, cố chấp và thù địch."Người dùng Twitter "Fra' Eccles" giải thích cho Cha Martin rằng "sự thù địch" là để nhắc nhở ông về "một vài khía cạnh của giáo huấn Ki-tô Giáo mà ông đã quên".