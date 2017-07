Villa Guardia, Pakistano “Richiedente Asilo” Appicca il Fuoco in Chiesa

Villa Guardia

L’allarme ai Carabinieri

Carabinieri e Vigili del fuoco mobilitati sul piazzale della chiesetta di Maccio, a. Un uomo, a quanto risulta pakistano e che farebbe parte di un gruppo di richiedenti asilo, ha appiccato il fuoco dentro la chiesetta della parrocchia di Santa Maria Assunta. giornaledicomo.it/…/pakistano-appic… Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, il sacrestano di passaggio sul piazzale ha notato la porta chiusa dell’edificio di culto. Ha aperto per capire cosa stessa accadendo e, all’interno, ha trovato il giovane islamico mentre stava incendiando i tappeti.A quel punto è scattata la segnalazione ai Carabinieri. L’uomo era già riuscito a prendere alcuni tappeti, appoggiandoli su una sedia all’interno della chiesetta, dandogli fuoco. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza il luogo sacro. Il fatto sta suscitando clamore tra i residenti, per il via vai sul piazzale della chiesetta. E sdegno per il gesto sacrilego.