L'archevêque Paglia pris dans un noeud de mensonges

S'exprimant dans les colonnes d'Avvenire, l'archevêque Vincenzo Paglia, président de l'Académie Pontificale pour la Vie, a de nouveau défendu le théologien anglican pro-avortement Nigel Biggar, que le pape François vient de nommer à l'Académie. Il a affirmé que Biggar n'est pas "en faveur de l'avortement".Il blâme les "mauvaises interprétations médiatiques" et ceux qui ne comprennent pas la langue prétendument "complexe" de la conférence de 2011 avec Biggar et le philosophe Peter Singer.En cette occasion, Biggar avait déclaré sans la moindre ambiguïté : "Je serais enclin à poser la limite à l'avortement 18 semaines après la conception, ce qui est à peu près le premier moment où il y a des preuves d'activité cérébrale et donc de conscience".