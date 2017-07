No hay Derecho

El padre Francisco Pardo, es un sacerdote Dominico de unos 93 años y es el decano de los exorcistas de Bogotá. A pesar de que a veces le falla el marcapasos o se le queda sin pilas, es el único que presta servicios a las personas con ciertos problemas, sin falta, los martes y jueves.Hace pocos años el Señor Cardenal prohibió la bendición de sacramentales y otros detalles muy incómodos, que tienen que ver con problemas mentales y no espirituales, según dijo…Con motivo de la venida a Colombia de la “Santidad”, están poniendo la casa en orden.Todas las diócesis están preparándose para el recibimiento, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena los feligreses se hacen anotar para la misa que corresponderá y se han impreso unas cartillas para que la feligresia sepa como hay que tratar a la “Santidad”. Y los periodistas se han “educado”, para que sepan lo que pueden preguntar. Se dice que van invertidos 10 millones de dólares, debe ser por eso que se le ve en todos los paraderos, cajeros automáticos, pasacalles y televisión, la publicidad se llama demos el primer paso Papa.Ya antes de la firma de la “Paz”, la “Santidad” había dicho que sin esa firma no venía y como ya hay paz entonces la reunión con Timochenko (FARC) será posible.Por eso aparece en las cartillas la foto del señor de la “paz” (FARC).Así las cosas, el padre pachito anoche martes, mientras bendecia y exorcisaba sacramentales, fue interrumpido de forma humillante, la ceremonia cancelada y la feligresia dispersada por “misericordiadores” superiores de la comunidad Dominica.Esta mañana nos dijeron que el padre había salido de la ciudad en la madrugada, sin informar su destino y que tal vez no regresaba…Así está la iglesia.