Pro-Life na Bayaning si Daleiden Kailangan Magbayad ng 140,000 Dolyar sa mga Kriminal na Aborsyonista

pagsuway sa hukuman

Noong Lunes, hinatulan ng pederal na hukuman sa San Francisco ang pro-life na si David Daleiden at kanyang mga abogado ng pagsuway sa hukuman, dahil sa pag-post ng mga video online sa kanilang undercover, na nagbubunyag ng kriminal na gawi ng mga aborsyonista, dahil sa pagsuway sa utos ng korte, ulat ng U.S. media. Angay hindi pagkakasala ngunit parusang administratibo.Kailangang magbayad ni Daleiden ng halos 140,000 Dolyar sa "National Abortion Federation" para sa mga bayad sa abogado, gastos sa seguridad at diumano'y oras ng tauhan para sa paghahanap ng mga link ng video ni Daleiden.Kukuwestiyonin ng mga abogado ni Daleiden ang desisyon ng hukuman: "Sila [ang mga aborsyonista] ang mga kriminal dito".