Ein mutiger Pfarrer und ein memmenhafter Erzbischof

Marco di Just ist Pfadfinderführer in der italienischen Pfarrei Staranzano und seit Juni in einer Homosex-Pseudo-Ehe. Infolge dieser Tat erklärte Pfarrer Francesco Fragiacomo im Pfarrbrief, dass Christen dazu verpflichtet sind, dem Familienmodell zu folgen, das Christus verkündet hat. Der Pfarrer bat di Just, sein Amt niederzulegen.Die Pfadfindergruppe weigerte sich, di Just gehen zu lassen. Der Hilfspriester von Pfarrer Fragiacomo, Kaplan Eugenio Biasiol, der auch Seelsorger der Pfadfinder ist, war sogar bei der Pseudo-Eheschließung anwesend.Erst nach langem Schweigen äußerte sich der zuständige Erzbischof Carlo Roberto Maria Redaelli von Görz mit einer undurchsichtigen Stellungnahme. Sie empfiehlt, nicht auf „manichäische und vorgefertigte Gesetze“ zu vertrauen, sondern auf „Unterscheidung“. Eine lokale militante Homosexuellen-Gruppe stimmte dem Erzbischof zu.Am 17. Juli bat Pfarrer Fragiacomo den Erzbischof, verständliche Aussagen zu machen: „Das ist keine Provokation, sondern eine notwendige Voraussetzung für die Klarheit, die wiederum für unseren Dienst und die Gemeinschaft notwendig ist“, erklärte Fragiacomo.