5. HISTOIRE du JEUNE SIMON STOCK

HISTOIRE DU JEUNE SIMON STOCK

1- Pour le beau Nom

De l’aimable Marie,

J’aurai toute ma vie

De la dévotion.

Ô Nom charmant

Qui remplissez mon cœur

D’un grand contentement,

J’ai savouré

Votre grande douceur :

J’en suis tout embaumé !



2- Je ne puis pas

Raconter ni comprendre

Combien ce Nom est tendre

Et quels sont ses appas.

Ce Nom sacré

Est dans les plus grands maux

Un remède assuré :

On trouve en lui,

Au milieu des travaux,

De l’aide et de l’appui.



3- Ce Nom divin

Donne au mélancolique

Une joie angélique

En chassant son chagrin.

Est-on tenté ?

Qu’on invoque ce Nom :

On est en sûreté !

On trouve en lui

La consolation

Lorsqu’on est dans l’ennui.



4- Le démon prend

Une honteuse fuite,

Avec toute sa suite,

Aussitôt qu’il l’entend !

Si l’on a peur,

Ce saint Nom raffermit

Et nous donne du cœur :

On ne craint rien

Au milieu de la nuit

Lorsqu’on l’invoque bien.



5- Enfin il est

Tout à tous sans réserve :

Il protège, il conserve,

Il instruit, il repaît.

Inclinons-nous,

Si nous le prononçons

Montrons l’exemple à tous.

Oh ! quel bonheur,

Si partout nous l’avons

Bien gravé dans le cœur !

En l’an 1164, naissait en Angleterre, dans le comté de Kent, un petit enfant dont la conservation, due à la, augmentait la dévotion de la famille à la Très Sainte Vierge.Avant de donner son lait à l’enfant, la pieuse mère se mettait à genoux et récitait l’; elle prononçait souvent le nom de, afin que ce nom de salut vint se placer le premier sur les lèvres de son cher fils. Éprouvait-il quelqu’un de ces malaises qui arrachent des cris aux enfants, la mère le calmait par le nom de; était-il effrayé, elle lui présentait une image de; ou bien le prenant dans ses bras elle le portait près de la statue bénie, et l’enfant tressaillait de joie, tendait ses petites mains verset semblait vouloir s’élancer jusqu’à elle. Le petit Simon aimait encore à manier le livre des psaumes dont se servait son père ; il se hâta d’apprendre à lire pour obtenir par sa sagesse un gros livre semblable, et, la grâce devançant en lui l’âge ordinaire, il trouvait dans la prière et la lecture plus de douceur que les autres enfants n’en trouvent aux jeux et aux plaisirs.