Schönborn: Adulteri Impenitenti Possono Ricevere la Comunione

Il cardinale di Vienna Christoph Schönborn ha affermato durante un discorso il 13 luglio a Limerick, Irlanda, che la Amoris Laetitia esprime veramente la Fede Cattolica, scrive Greg Daly su Twitter. Schönborn ha spiegato che la risposta ai Dubia (dubbi) dei quattro cardinali è sempre "sì".I cinque Dubia sono (semplificati):1. Le persone sposate che vivono una nuova unione more uxorio hanno accesso ai sacramenti?2. Ci sono ancora regole etiche assolute che proibiscono intrinsecamente atti cattivi senza eccezioni?3. Ci sono ancora situazioni oggettive di grave peccato abituale?4. È ancora vero che circostanze ed intenzioni non possono mai cambiare un atto cattivo rendendolo buono o difendibile?5. È ancora vero che la coscienza non può legittimare eccezioni alle norme etiche assolute?Il problema della risposta di Schönborn: se alla prima domanda si risponde sì, allora alle altre quattro domande si deve rispondere no.Nel maggio 2016, papa Francesco, durante un incontro con la dirigenza della Conferenza Episcopale Latino-americana (CELAM), ha detto che Schönborn è "la migliore guida" per comprendere il controverso ottavo capitolo della Amoris Laetitia a cui i Dubia si riferiscono.