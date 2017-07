Pahayagan sa Argentina, Inakusahan si Francis ng Paglikha ng Pagkakahati-hati

Si Loris Zanatta, na nagsusulat para sa La Nación ng Argentina, at propesor ng agham pampolitika sa Bologna University, Italy, ay sinuri ang mga dahilan, na ibinigay ng mga kaibigan ni Papa Francis sa hindi niya pagbisita sa kanyang sariling bansa.Bukod sa iba pa, binanggit ni Zanatta ang ipinanganak sa Argentina at Arsobispo ng Vatican na si Marcelo Sánchez Sorondo, na nagsabi na iniiwasan ni Francis ang Argentina upang hindi magtapon ng asin sa mga sugat" na naging sakit ng bansa mula pa noong una.""Posible ba ito?" - tanong ni Zanatta, "May awtoridad ba kung saan ang misyon ay lumikha ng pagkakasundo-sundo, kapayapaan, at pagpakalma ng mga galit, ay maging sanhi ng pagtatalo sa kanyang sariling bansa? - Kaya nga, at ang mga kaibigan ni Francis ay naniniwala na ang mga taga-Argentina ang masisisi dito". Sinabi pa ni Zanatta, "Ngunit hindi din ba ito kasalanan ng Papa, kung siya ay lumilikha ng mga dibisyon sa Argentina at iba pang bahagi ng mundo?"Pinuna ni Zanatta si Francis na may kinikilingan sa kaliwa, "Kung ang iyong puso ay tumitibok sa isang direksyon, kung mayroon kang recipe sa lahat ng bagay (mula sa panahon ng pagreretiro, mula sa trabaho sa migrasyon, mula sa kahirapan sa pag-unlad), kung pinagpapala mo ang ilan at hinahatulan ang iba, hindi kataka-taka na mas lumikha ka ng pagkakahati-hati kaysa pagkakaisa. Para sa lahat ng mga bagay na iyon, ang pulitika ay nilikha."