Teólogo honrado por Francisco lo critica con dureza

El sacerdote capuchino Thomas Weinandy, un conocido teólogo y ex jefe de personal para el Comité sobre Doctrina de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, escribió una carta al papa Francisco, en la que le dice que está causando una “confusión crónica”, designando obispos que “escandalizan” a los fieles, “degradando” la importancia de la doctrina e impulsando a los católicos comunes a “perder confianza en su pastor supremo”.El padre Weinandy le pregunta a Francisco si ha advertido que la mayoría de los obispos en el mundo están llamativamenten en silencio, aun cuando Francisco los anima frecuentemente a decir lo que piensan y a no tener miedo de lo que el Papa pueda pensar. Weinandy explica este fenómeno de este modo: “los obispos aprenden rápido, y lo que muchos han aprendido de su pontificado no es que usted está abierto a las críticas, sino que usted se ofende”. Y además: “muchos temen que si ellos dicen lo que piensan, serán marginados o algo peor puede sucederles”.En el 2013 el papa Francisco premió al padre Weinandy con la medulla Pro Pontifice et Ecclesiae por su trabajo a favor del Pontífice y de la Iglesia, uno de los más altos honores en la Iglesia Católica.En el 2014 Francisco designó a Weinandy en la Comisión Teológica Internacional, por un período de cinco años.