Deficiencia intelectual en el papado de Francisco

Daily Telegraph

Messenger of St Anthony

El periodista inglés y ex editor del, Charles Moore, cree que el papa Francisco no es intelectualmente potente como sus predecesores. Al hablar en la publicaciónél explicó: “pienso que esta deficiencia intelectual en su papado puede estar causando también algunas deficiencias organizativas y una ligera sensación de confusión”.Moore se convirtió al catolicismo después de la decisión [de la Iglesia] Anglicana de ordenar mujeres en la década de los ’90: “esto me hizo entender que la Iglesia Anglicana era más sectaria que lo que uno se imaginaba“.