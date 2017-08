Obispong Argentinean na Itinalaga ni Papa Francis Napilitang Magretiro

Tinanggap ni Papa Francis ang pagbibitiw ng 53 taong gulang na si Obispo Zanchetta ng Orán, Argentina, noong unang araw ng Agosto. Inanunsyo ni Zanchetta na siya ay magbibitiw dahil sa pangkalusugang dahilan habang nakikipag-usap sa media tungkol sa maling pamamahala ng ekonomiya at pang-aabuso sa kapangyarihan.Si Zanchetta ay itinalagang obispo noong Hulyo ng 2013 ni Papa Francis. Kilala siya sa pagiging seryoso sa karera at may hawak na importanteng posisyon sa Argentinean Bishops Conference habang si Kardinal Jorge Mario Bergoglio ang presidente nito.