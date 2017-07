La déficience intellectuelle dans le pontificat de François

Daily Telegraph

Messenger of St Anthony

Le journaliste anglais et ancien rédacteur en chef duCharles Moore, croit que le pape François n'est pas aussi intellectuellement puissant que ses prédécesseurs. S'exprimant dans leil déclare : "Je pense que cette déficience intellectuelle dans son pontificat peut également provoquer des lacunes organisationnelles et un léger sentiment de confusion".Moore s'est converti au catholicisme après la décision anglicane d'ordonner les femmes dans les années 1990 : "j'ai compris que l'Église anglicane était plus sectaire qu'elle ne le croyait".