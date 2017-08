Evangelización pervertida = perros mudos 01/08/17 Por Germán Mazuelo-Leytón

la búsqueda de conversiones a la Verdadera Fe- ha sido siempre el toque de nuestra catolicidad

1. «Anunciar el Evangelio a toda criatura»

buscar, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura

el compromiso temporal surge automáticamente en cuanto se vive el eternal en su plena dimensión humana.

Id por el mundo entero, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado, será salvo; mas, quien no creyere, será condenado

No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas

¡Ay de mí si no predicare el Evangelio!

el trabajo esencial y característico de la Iglesia, la comunicación del Evangelio.

el cuidado y la recuperación de los hermanos más débiles.

Pero vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo conquistado, para que anunciéis las grandezas de Aquel que de las tinieblas os ha llamado a su admirable luz

2. Sólo la Iglesia Católica contiene la plenitud de la verdad.

hemos tenido uno de los laicados más mediocres de la humanidad.



Los laicos en grandísima parte, han organizado el protestantismo que paraliza a la Iglesia católica en tantas naciones. El comunismo ha creado el imperio más grande de la historia, el gran imperio rojo, y el comunismo está constituido sólo por laicos.

volvamos al cristianismo de los orígenes.

se opusieron

Se atrevieron a atacarla

se impusieron

tenacidad constante

gravísimos sacrificios

III. Perros mudos

No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. [12]

el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. [13]

¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído? Y ¿cómo creerán en Aquel de quien nada han oído? Y ¿cómo oirán, sin que haya quien predique? Y ¿cómo predicarán, si no han sido enviados? según está escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas!” Pero no todos dieron oído a ese Evangelio. Porque Isaías dice: “Señor, ¿quién ha creído a lo que nos fue anunciado?” La fe viene, pues, del oír, y el oír por la palabra de Cristo

un mundo que ha recaído casi en el paganismo

paganismo corrompìdo y corruptor

por la Teología de la Liberación

Todas las bestias del campo, venid y comed, y vosotras, todas las fieras del bosque. Los atalayas de (Israel) son ciegos todos, no entienden nada; todos son perros mudos que no pueden ladrar; soñolientos, dormilones que aman el sueño.



Y estos perros son voraces, jamás se hartan; los mismos pastores no entienden, cada uno de ellos sigue su propio camino; cada cual va tras su propio interés, hasta el último

Germán Mazuelo-Leytón

Mientras el trabajo evangelizador –, Jorge Mario Bergoglio en una de sus famosas entrevistas concedidas a Scalfari, afirmó queSiguiendo esa lapidaria afirmación, muchas de las órdenes y congregaciones misioneras de la Iglesia, y muchos de los movimientos y asociaciones seglares ya no tendrían razón de ser.Para quienes estamos inmersos en el apostolado evangelizador católico desde hace mucho tiempo, esa afirmación no es nueva, y por lo tanto no resulta un exabrupto, sino la confirmación pontificia de un proceso que se vino desarrollando muy particularmente desde finales del Vaticano II, aunque iniciada ya en el siglo XIX.Podríamos decir que la consigna dada por Nuestro Señor Jesucristo a su Iglesia es la de:es queEn el Monte de los Olivos aquel día de su Ascensión a los Cielos, el Señor mandó a su Iglesia:». [2] La Iglesia naciente, fiel a la sentencia dada por Nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos no lo vio de otra forma, y actuó de acuerdo a ese inexcusable mandato.De ahí que ante el problema de la naturaleza del trabajo de la Iglesia que se presentó ya en sus inicios, los Apóstoles clarificaron las prioridades de su apostolado, como podemos leer en los Hechos de los Apóstoles (6, 1-6).El claro e inequívoco juicio que emitieron los Doce fue:». [3] Nótese la importancia primordial que ya los Apóstoles atribuyen al ministerio de la predicación evangélica, aún por encima de la atención de los pobres. Recordemos la célebre exclamación de San Pablo:el cuidado de las necesidades materiales.Así, el anuncio explícito del Evangelio siempre ha sido el trabajo principal de la Iglesia, siendo por lo tanto los demás servicios, apostolados secundarios.Consecuentemente, entre sus deberes, un bautizado tiene también la obligación de evangelizar. La Sagrada Biblia nos recuerda que nuestra nobleza de cristianos nos obliga al apostolado:». [5] Incluso los Papas postconciliares insistieron en el deber de la evangelización, así Paulo VI en 1974 convocó a un Sínodo de Obispos que trató el tema de la evangelización en el mundo contemporáneo, y Juan Pablo II reiteradamente llamó a la re-evangelización de Europa y a una nueva evangelización.El mismo Papa Wojtyla escribió la carta encíclicaEmpero, ya en la década de los 1970 el fundador de la Legio Mariae afirmaba lo siguiente:Hemos atribuido al presente declive del catolicismo al alejamiento de su propio fin primario para aplicarse a la perfección mundana del hombre… Ha asumido con el Vaticano II la toma directa de partido en el perfeccionamiento temporal, y así ha intentado hacer entrar el progreso de los pueblos en la finalidad del Evangelio. [7] Las sectas falsas alegan que han surgido por obra del Espíritu Santo, se dicen inspiradas y proféticas, dicen realizar «sanaciones de enfermos, tienen el don de lenguas», una parodia de lo ocurrido en Pentecostés, ya que entonces, los apóstoles hablaron auténticas lenguas a gentes de otras nacionalidades. Se repite el caos de Babel y no el de Pentecostés.Y son esos grupos sectarios los que verifican, especialmente en los países de mayorías católicas, una permanente labor proselitista, muy ajena a la evangelización auténtica.Sin embargo, en contra del deber evangelizador de la Iglesia, argumentan los modernistas, que las otras religiones tienen algo que enseñarnos y que es preciso que las escuchemos para así aprender de ellas.No obstante el llamado de los Papas del siglo XX al ejercicio del apostolado por parte de los laicos, y no obstante el surgimiento de asociaciones y movimientos misioneros y evangelizadores,Los bautizados, llamados a ser apóstoles por su condición de miembros del Cuerpo místico de Cristo, se constituyen hoy más que en un ejército para conquistar el mundo para Cristo, en una masa amorfa, o muerta. [9] Distinguió claramente el Papa Pío XII: «Pueblo y multitud amorfa, o, como suele decirse, masa, son dos conceptos diferentes. El pueblo vive y se mueve por su vida propia; la masa es de por sí inerte y sólo puede ser movida desde afuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto y según su manera propia, es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, fácil juguete en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, presta a seguir sucesivamente hoy esta bandera, mañana otra distinta». [10] Hay que infundir en cada bautizado una mística de conquista alma por alma, de corazón a corazón. Fue la táctica de los primeros cristianos. Es la de las ideologías, la de las sectas, y es la de los jóvenes, ellos, sin advertirlo arrastran a sus compañeros al vicio y a la incredulidad.«En la lucha contra el materialismo, se ha de lanzar esta consigna obligatoria:Los cristianos de los primeros siglosa una civilización pagana y materialista que se enseñoreaba sin oposición., y al final,, gracias a suy mediante». [11] El apostolado evangelizador exige también el deber de hablar:Nuestro Señor no nos manda a convertir, sino a predicar el Evangelio. Evangelizar no es disputar con nadie, la evangelización es un mandato divino, es la voluntad de Dios:». [14] Vivimos en un mundo paganizado en el que imperan las ideologías: «Nos encontramos en». [15] «El laicismo ha hecho aparecer cada vez más claras las señales de un». [16] Ningún bautizado puede eximirse del sagrado deber de evangelizar, es más, nadie puede eximírnoslo o prohibírnoslo. No es la hora de un cristianismo conformista, sí de la lucha valiente.Mientras los modernistas esgrimen un argumento sustentado en razones de respeto y tolerancia para no proponer la Fe a otros, esos otros atribuyen esa cobardía apostólica a la falta de Fe de los católicos.Ahora nos encontramos justamente ante la verificación de una «eclesiología militante», consigna sustentada por Leonardo Boff uno de los más preclaros exponentes de la izquierda católica: «Del Cuerpo Místico de Cristo, digamos que, una vez anuladatoda dualidad de naturaleza y gracia, una vez absorbida la gracia en la historia “total” de la humanidad, ese Cuerpo (la Iglesia) ya no tiene razón de ser: es cósmico y lo abarca todo». [17] Dice el Profeta Isaías: [1] SAN MATEO 6, 33. [2] SAN MARCOS 16, 15-16. [3] HECHOS 6, 2. [4] 1 CORINTIOS 9, 16; 1, 17. [5] 1 PEDRO 2, 9. [6] DUFF, FRANK, [7] Cf.: AMERIO, ROMANO, [8] MORALES, TOMÁS, S. J., [9] Cf.: MAZUELO-LEYTÓN, GERMÁN, [10] PIO XII, [11] PIO XII,, 16-05.1954. [12] 1 CORINTIOS 1, 17. [13] 1 TIMOTEO 2, 4. [14] ROMANOS 10, 14-17. [15] PÍO XI,nº 141, [16] PIO XII, [17] BOFF, LEONARDO,pág. 241. [18] ISAÍAS 56, 9-11.