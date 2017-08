Upload ng Gloria.tv Pinakamatagumpay "sa Kasalukuyang" Post Tungkol Kay Angela Merkel

buzzfeed.com

Isang video na in-upload ng isang user sa gloria.tv ang "kasalukuyang" pinakamatagumpay na post sa Facebook tungkol sa Alemang Chancellor na si Angela Merkel noong nakaraang limang taon, ulat ng. Ang video ay may habang pitong segundo at pinapakitang sinasabi ni Merkel noong 2011 ang hindi marapat na pangungusap: "Kailangan nating tanggapin na ang bilang ng krimen na kagagawan ng mga kabataang migrante ay medyo mataas".Ang Alemang mamamahayag na si Karsten Schmehl ay sinubukang palabasin ang video na "pekeng balita" ngunit kinailangan niya ding aminin na binanggit ni Merkel ang pangungusap at hindi binaluktot lamang.Ang video sa gloria.tv ay may 273,000 reaksyon sa Facebook na mga like, share o comment. Ito ay higit pa sa pinakamatagumpay na artikulo ng German media gaya ng(230,000 reaksyon),(142,000) o(122,000 lamang).