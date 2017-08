Qué ocurrió durante el tiroteo en Nigeria

Vanguard

El padre Jude Onwuasor, el sacerdote-párroco de la iglesia católica “San Felipe”, en Ozubulu (Nigeria), narró cómo un pistolero desconocido asesinó a 12 fieles durante la Misa dominical del último domingo a las 7 a.m. Según él, el pistolero estaba vestido con ropa negra y ejecutó dos rondas de disparos. “Estábamos a punto de comenzar la Oración de los Fieles cuando empezó el problema".Joel Obunadike, quien perdió a su tío, a su cuñada y a un bebé dijo al diarioque ellos estaban de cara al altar cuando el pistolero les disparó desde atrás.“Yo no salí corriendo velozmente como lo hicieron inmediatamente otros, la mayoría de los cuales trataron de escapar pero fueron asesinados o heridos”.For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions