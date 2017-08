Religion der Umwelt

CNN

Am Dienstag sagte Al Gore, der abtreibungsfreundliche, ehemalige Vizepräsident der USA, vor, dass er „wegen Papst Franziskus wirklich Katholik werden könnte“. Al Gore, ein Protestant, ist von Franziskus wegen dessen „Sorge um die Umwelt“ begeistert.Der US-Schauspieler James Woods kommentierte die Meldung am Samstag. Er erklärte an Gore gewandt: „Du würdest für die richtige Summe ein Mops werden.“