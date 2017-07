Abortista ateo nella chiesa – Cattolico per la vita buttato fuori

#newsQznayrfqsq Foto: Emma Bonino / Rita Bernardini, 20 settembre 2007 © Blackcat, it.wiki CC BY-SA

Il 26 luglio, la famigerata abortista italiana Emma Bonino, 69, ha parlato nella chiesa parrocchiale di San Defendente, Ronco di Cassato, Italia, al fine di promuovere una campagna a favore dell'immigrazione.Per decenni la Bonino è stata una presenza diabolica nella politica italiana. Come abortista, ha ucciso più di 10.000 bambini, inclusi i suoi. Ha guidato la campagna che è riuscita a introdurre l'aborto in Italia nel 1978. Ora la Bonino promuove l'impadronirsi della popolazione giovane dei paesi poveri per colmare il vuoto nella popolazione in Italia.L'organizzazione per la vita “Ora et labora in difesa della vita” ha organizzato raduni di preghiera contro la Bonino di fronte alla casa del vescovo e di fronte alla chiesa parrocchiale.Citando papa Francesco, il parroco, padre Mario Marchiori, ha risposto che la sua chiesa era un "posto accogliente". Si è dimostrato in errore. Antonio Carrabino riferisce su Twitter che durante l'evento, dei cattolici hanno provato ad affrontare aborto e declino demografico, ma gli altri hanno urlato loro: "Vergogna, vergogna".Il diacono Nick Donnelly ha appreso che padre Marchiori ha perfino chiamato la polizia al fine di rimuovere i cattolici dalla chiesa.