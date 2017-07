Katholischer Priester in Spanien von nationalistischem liberalen Kardinal bestraft

Der liberale Kardinal Juan José Omella von Barcelona hat den Priester Custodio Ballester als Pfarrer abberufen und auf ein Sabbatjahr geschickt. Ballester ist schuldig, eine Stellungnahme gegen einen Brief der nationalistischen katalanischen Bischöfe veröffentlicht zu haben. Diese hatten sich für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgesprochen.Ballester erklärte gegen die Bischöfe, dass sie in ihrem Brief nicht vom „Volk Gottes“ reden, sondern vom „Volk Kataloniens“, ohne jemals Christus oder die Kirche zu erwähnen. Ballester ist auch ein Kritiker des Homosexualismus, weshalb radikale Homosexuelle vergeblich versucht haben, ihn zu verklagen.