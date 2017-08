Un archevêque profane sa cathédrale - et ne le remarque même pas

Canadian Catholic News

Une araignée robotique énorme, moche et mouvante avec des effets sonores a été posée sur la Cathédrale Notre-Dame à Ottawa, au Canada, le 27 juillet. Beaucoup de spectateurs ont considéré cela comme "sacrilège", "démoniaque" et "irrespectueux", à l'exception de l'archevêque local Terrence Prendergast qui était surpris de la critique.Il déclare à: "Mon personnel de la cathédrale et moi-même avions prévu que certains ... pourraient objecter, mais nous pensions que ce serait minime".Pendergast ne regrette toujours pas le scandale : "Je regrette que nous n'ayons pas suffisamment compris que d'autres verraient cet événement de manière aussi différente".