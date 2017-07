Giornalista di sinistra: Francesco sta deliberatamente affrettando il crollo della Chiesa

La Croix

The Tablet's

Evangelii Gaudium

La Chiesa Cattolica continua ad implodere e "Francesco sembra deliberatamente affrettare il suo inevitabile crollo", scrive il giornalista liberale Robert Mickens su. Mickens fu sospeso nel 2014 come corrispondente romano didopo aver chiamato Benedetto XVI "Il ratto".Ora Mickens saluta Francesco come colui che ha deposto "le fondamenta della 'decostruzione'" dell'attuale struttura della Chiesa. Egli è convinto che Francesco voglia "liberare" la Chiesa da idee filosofiche attraverso i quattro principi sociologici che ha delineato nella sua esortazione apostolica• il tempo è più grande dello spazio [?]• l'unità prevale sul contrasto [che sembra essere una banalità]• le verità sono più importanti delle idee [come se la comprensione della "realtà" non fosse governata da idee]• l'intero è più grande delle parti [come se le parti non costituissero l'intero]