Священническое братство святого Пия Х получает слова поддержки от епископов и кардиналов

Католический епископ и генеральный настоятель традиционалистского католического священнического братства святого Пия X, Бернар Фелле, считает, что жестокий модернизм "без отличительных черт и различий" захватил Рим благодаря Папе Франциску.Выступая в Буэнос-Айресе, в ходе празднования 40-й годовщины создания Священнического братства святого Пия Х в Аргентине, Фелле заявил присутствующим о том, что Священническое братство святого Пия Х постоянно получает сообщения со словами поддержки от кардиналов и епископов. Даже кардинал Герхард Мюллер, который является его давним врагом, обратился к нему за помощью: "Нет никакого сомнения в том, что он выступал от лица других кардиналов". Помощь заключается в "интеграции сообщества в церковь для борьбы с модернистами".В конце выступления Фелле, дама, получившая дань уважения за свою помощь Священническому братству святого Пия Х, сказала: "После всего, что мы услышали, нам понятно лишь то, что нам ничего не понятно".