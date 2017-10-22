Кардинал возглавил богослужение, посвященное индуистскому фестивалю

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18 октября кардинал-модернист Морис Пья из маврикийского города Порт-Луи провел "богослужение по случаю фестиваля Дивали". Дивали - индуистский фестиваль, посвященный богам Ганешу и Лакшми, которые, согласно священному писанию и доктрине католической церкви, считаются демонами или дьяволами.По сообщению, премьер-министр Маврикия принял участие в богослужении. Во время своей проповеди Пья обратился к присутствующим с просьбой "уважать другие культуры и религии".