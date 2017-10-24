Папа Франциск "проигрывает" выборы в Аргентине

#newsLtxirxbaiz Изображение: Mauricio Macri, © Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CC BY-SA

Президент Аргентины и правоцентрист Маурисио Макри, который был прохладно встречен Папой Франциском во время своего визита в Ватикан в 2016 году, одержал победу на очередных парламентских выборах, которые прошли в это воскресенье. Бывший президент и любимица Папы Франциска, Кристина Фернандес де Киршнер, которая является сторонницей левых партий и перонизма, а также была вовлечена в коррупционный скандал, проиграла кандидатуре Макри, уступив ему четыре процента голосов. В период своей предвыборной кампании Киршнер заявляла о том, что политика Макри прежде всего "ударит по бедным". Стоит отметить, что коалиция Макри получила более половины голосов жителей Буэнос-Айреса.